Доход до 34700 руб. в день*

Начальная инвестиция: 25 000 руб. Опыт работы: 10 месяцев Текущий баланс: 1 256 000 руб. Процент успешных сделок: 86% Средний заработок в месяц: 140 000 руб.

Хочу поблагодарить разработчиков за качественный сервис и внимательное отношение к клиенту. Зная рекламные приемы, я с легкостью могу распознать «сайт-лохотрон». К данному сайту у меня сразу возникло доверие. С меня не требовали оплаты продукта вперед, а предложили бесплатный доступ и ответили на все мои вопросы. За 10 месяцев успела посетить несколько стран на заработнные деньги, не смотря на карантин.

Мария Краснова, менеджер по рекламе