Доход до 34700 руб. в день*

Ваш доход за месяц составит:
Доход рассчитывается при условии инвестирования 5% депозита в каждую сделку
Сколько времени работает программа?
Она работает 24 часа в сутки в рабочие дни
Каким образом получается такая высокая прибыль?
Это достигается за счет использования целого комплекса алгоритмов на широком наборе инструментов.
Я точно смогу заработать?
Свыше 90% наших пользователей получают стабильную прибыль.
Можно ли получить убыток?
Да, конечно, это часть процесса, но это кратковременное явление.
Почему вы предоставляете бесплатный доступ к системе?
За использование системы пользователи платят 15% от полученной прибыли.
В какое время работает программа?
Программа совершает сделки круглосуточно каждый рабочий день.
Сколько я могу заработать с Вашей программой?
Размер вашего ежедневного заработка зависит от времени работы. В среднем наши пользователи зарабатывают не менее 1000$ в день.